Ξεκαθαρίζει οριστικά σήμερα ενώπιον της επιτροπής Νομικών της Βουλής η τύχη των τριών νομοσχεδίων, τα οποία θα επιτρέπουν τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την Αστυνομία και την ΚΥΠ. Η κατάληξη που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να σφραγίζεται σήμερα και όπως εκτιμάται, η τροποποίηση του άρθρου 17 του Συντάγματος για να επιτρέπεται υπό όρους η παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου, θα εγκριθεί έστω και οριακά.

Η αρχική πρόνοια όπως ο Γενικός Εισαγγελέας δίνει στον Διοικητή της ΚΥΠ γραπτή έγκριση για την έναρξη παρακολουθήσεων τηλεφώνων, έχει εγκαταλειφτεί, μετά την άρνηση, πλην των βουλευτών του ΑΚΕΛ και μεμονωμένων βουλευτών για να το ψηφίσουν.

Η φόρμουλα που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι και φαίνεται να προωθείται ενώπιον της Ολομέλειας, είναι όπως η ΚΥΠ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, θα απευθύνεται εντός 24 ωρών από την έναρξη παρακολουθήσεων σε περίπτωση άμεσης απειλής της ασφάλειας του κράτους, στην Τριμελή Επιτροπή η οποία ελέγχει το έργο της και θα τυγχάνει έγκρισης. Στη συνέχεια, αν διαπιστωθεί ότι προκύπτει ποινική υπόθεση για κάποιους, τότε θα υποβάλλεται αίτημα για την έκδοση δικαστικού διατάγματος, ώστε ο παρακολουθούμενος να έχει το δικαίωμα μελλοντικά να το προσβάλει.

Για την ψήφιση του νομοσχεδίου χρειάζονται 38 βουλευτές. Με την κατάληξη αυτή φαίνεται να συμφωνεί η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου. Αντίθετα, δεν θα ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα πράξει ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος εξ αρχής είχε ταχθεί κατά της συγκεκριμένης πρόνοιας.

Παράλληλα, η κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών σήμερα στην έκτακτη συνεδρία της θα συνεχίσει την εξέταση των δύο άλλων νομοσχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της ΚΥΠ και του τρόπου (τεχνικά) που θα γίνονται οι παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Στα νομοσχέδια αυτά υπάρχουν πρόνοιες για αυστηρές ποινές τόσο σε όσους προβαίνουν σε παράνομες παρακολουθήσεις, τότε κρατικούς λειτουργούς όσο και υπαλλήλους των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα δύο αυτά νομοσχέδια δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα για να εγκριθούν από τη Βουλή, αφού χρειάζεται απλή πλειοψηφία.