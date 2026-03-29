Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω εισπνοής καπνού μετά από πυρκαγιά σε οικία στα Λατσιά.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δωμάτιο οικίας στα Λατσιά.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τα μέλη της ΠΥ αφού έγινε είσοδος στην οικία με χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο της οικίας, ενώ ζημιές από την πυρκαγιά υπάρχουν σε επίπλωση και εξοπλισμό εντός του δωματίου και από τον καπνό σε ολόκληρο τον όροφο.

Τρία άτομα (δύο ένοικοι και ένας γείτονας) μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λευκωσίας λόγω εισπνοής καπνού.

Ο κ. Κεττής αναφέρει ότι τα άτομα αυτά είχαν προσπαθήσει να κατασβήσουν της πυρκαγιά.

Σημειώνει ότι η πυρκαγιά φαινόταν εκ πρώτης όψεως να προκλήθηκε από ηλεκτρική θερμάστρα η οποία βρισκόταν σε λειτουργία στο δωμάτιο.