Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφορικά με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο παρουσιάζει στελέχη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να θανατώνουν με κυνηγετικό όπλο βοοειδή ζώα σε κτηνοτροφική μονάδα τα οποία βρίσκονταν εντός της μολυσμένης ζώνης του αφθώδους πυρετού.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η θανάτωση με όπλο είναι η επιτρεπόμενη στην βάση των προνοιών της νομοθεσίας. Αναφέρει επιπλέον ότι το ζώο δεν ταλαιπωρείται από πόνο και ότι ο θάνατος είναι ακαριαίος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί, όπου φαίνεται η θανάτωση βοοειδών, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές για την εκρίζωση του αφθώδους πυρετού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι η χρήση πυροβόλου όπλου αποτελεί επιτρεπόμενη μέθοδο θανάτωσης ζώων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

Με τη χρήση πυροβόλου όπλου επιφέρεται ακαριαίος θάνατος στο ζώο, χωρίς αυτό να υποβάλλεται σε προηγούμενη ταλαιπωρία ή πόνο.

Τονίζεται ότι οι θανατώσεις διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ευχάριστη διαδικασία, ούτε και επιλογή, αλλά επιβάλλονται αποκλειστικά ως απαραίτητο μέτρο εκρίζωσης της νόσου.