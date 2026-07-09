Με την ονοματοδοσία Πλατείας Ισαάκ-Σολωμού στην Άνω Κερύνεια Αχαΐας συνεχίστηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου το οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού για τα τριάντα χρόνια από τις δολοφονίες των δύο ηρώων. Η πολύωρη διαδρομή τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, με την άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά ήταν δύσκολη, αλλά είχε την ανταμοιβή ενός τεράστιου και ιστορικού συμβολισμού στην Κερύνεια Αιγιαλείας, που θυμίζει την κατεχόμενη Κερύνεια της Κύπρου.

Σε μια σεμνή τελετή, η τοπική κοινότητα υποδέχθηκε τους μοτοσικλετιστές και εξέφρασε τιμή, διά στόματος του προέδρου κ. Γιώργου Δροσόπουλου. Τιμή για όσα διαδόθηκαν με την άφιξη της Πρωτοβουλίας, αλλά και όσα κουβαλούν τα δύο ονόματα και αυτό το οδοιπορικό. Χαιρετισμό απηύθυνε και η Αντιδήμαρχος Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοτικής Ενότητας Διακοφτού του Δήμου Αιγιαλείας, κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, η οποία υπενθύμισε την 52χρονη τραγωδία της Κύπρου, για την οποία συνεχίζουν να αγωνίζονται οι μοτοσικλετιστές.

Ευχαριστίες στην κοινότητα της Άνω Κερύνειας Αχαΐας εξέφρασε ο Κυριακός Γιάγκου εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, τονίζοντας ότι η υπόθεση των δύο ηρώων είναι υπόθεση του Ελληνισμού και όχι μόνο της Κύπρου.

Τα αποκαλυπτήρια της Πλατείας Ισαάκ-Σολωμού πραγματοποίησαν από κοινού ο πρόεδρος της κοινότητας Άνω Κερύνειας Αχαΐας, η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, κυρία Τασούλα και η κόρη του, Αναστασία, που συμμετέχουν κάθε χρόνο στο οδοιπορικό μνήμης και τιμής.

Ακολούθως, οι μοτοσικλετιστές αναχώρησαν για το Έλος Λακωνίας, όπου πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή μπροστά στην προτομή του αντιστράτηγου εν αποστρατεία Ηλία Γλεντζέ, ο οποίος ηγήθηκε λόχου της 31ης Μοίρας Καταδρομών στη νικηφόρα επιχείρηση της κατάληψης του υψώματος Κοτζά Καγιά, κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Το οδοιπορικό θα συνεχιστεί στον Καραβά των Κυθήρων, στο Λεωνίδιο και στη Σαλαμίνα της Αττικής, πριν την αναχώρηση για τη Ρόδο και το Καστελόριζο.