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Στις τρεις ανήλθαν οι συλλήψεις για την υπόθεση απαγωγής και τραυματισμού 24χρονου στη Λεμεσό, μετά τη σύλληψη ακόμη δύο προσώπων από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, κατά το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του 24χρονου, τρία πρόσωπα τον μετέφεραν με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή, όπου του επιτέθηκαν, με έναν από τους υπόπτους να τον τραυματίζει στο πόδι με μαχαίρι. Κ

Και οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να κατηγορηθούν, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αστυνομικών εξετάσεων.