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Έντονες ανησυχίες για την ίδρυση νέων οδοντιατρικών σχολών στην Κύπρο εξέφρασαν τοποθετούμενοι στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας εκπρόσωποι της Ορθοδοντικής Εταιρείας Κύπρου, θέτοντας ζήτημα βιωσιμότητας των ιδιωτικών οδοντιατρείων, αλλά και επάρκειας των κλινικών περιστατικών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών τους βρέθηκε η λειτουργία των πανεπιστημιακών οδοντιατρικών κλινικών, οι οποίες, όπως ανέφεραν, προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς χρέωση και προσελκύουν ασθενείς από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην Επιτροπή, η Εταιρεία δέχεται τηλεφωνήματα από οδοντιάτρους της Λευκωσίας, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι χάνουν ασθενείς επειδή αυτοί επιλέγουν να απευθυνθούν στις πανεπιστημιακές οδοντιατρικές κλινικές.

Οι εκπρόσωποι της Ορθοδοντικής Εταιρείας υποστήριξαν ότι η συνεχής αύξηση των οδοντιατρικών σχολών σε μια χώρα με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τα 1,2 εκατομμύρια κατοίκους δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό της οδοντιατρικής εκπαίδευσης.

Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αποτελεί θετική εξέλιξη, σημείωσαν ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της χώρας και οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

Όπως ανέφεραν, νέοι οδοντίατροι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή αριθμό ασθενών, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνθήκες λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών, οι οποίες, λόγω του εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα, έχουν διαφορετικό οικονομικό και λειτουργικό πλαίσιο από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία.

Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας υποστήριξαν ότι η παροχή υπηρεσιών χωρίς χρέωση δημιουργεί άνισες συνθήκες ανταγωνισμού, όταν στις πανεπιστημιακές κλινικές καταφεύγουν και ασθενείς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα.

Για τον λόγο αυτό ζήτησαν να καθοριστούν σαφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την επιλογή των ασθενών, ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε πολίτες που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της οδοντιατρικής τους περίθαλψης.

Όπως ανέφεραν, οι πανεπιστημιακές κλινικές πρέπει να διατηρήσουν τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους χαρακτήρα, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα ιδιωτικά ιατρεία και όχι ως υποκατάστατό τους.

Κατά την Ορθοδοντική Εταιρεία, η οποία κατέθεσε και γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της, η ανεξέλεγκτη προσέλευση ασθενών στις πανεπιστημιακές κλινικές ενδέχεται να αποδυναμώσει τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επενδύει σε υποδομές, τεχνολογία και συνεχή εκπαίδευση.

Οι εκπρόσωποί της προειδοποίησαν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να επηρεάσει και τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Στην Επιτροπή τέθηκε επίσης το ζήτημα της ποιότητας της κλινικής εκπαίδευσης, καθώς η αύξηση των φοιτητών συνεπάγεται και μεγαλύτερη ανάγκη για περιστατικά στα οποία θα μπορούν να εκπαιδευτούν πρακτικά.

«Η ανεξέλεγχτη αύξηση του αριθμού των φοιτητών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και την ποιότητα της εκπαίδευσης λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας κλινικών περιστατικών γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαρκή εκπαίδευση μελλοντικών οδοντιάτρων και ορθοδοντικών».

Οι εκπρόσωποι της Ορθοδοντικής Εταιρείας εκφράζουν ανησυχία ότι η δημιουργία περισσότερων σχολών, χωρίς αντίστοιχη διαθεσιμότητα κλινικών περιστατικών, ενδέχεται να περιορίσει τις ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης των μελλοντικών οδοντιάτρων.

Κάλεσαν, ως εκ τούτου, τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν την πολιτική ίδρυσης νέων οδοντιατρικών σχολών, στη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων για τις ανάγκες της χώρας, την επάρκεια των επαγγελματιών και τις δυνατότητες κλινικής εκπαίδευσης.