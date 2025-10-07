Με δανεικά ή και βοήθεια από γνωστούς και φίλους εξασφαλίζουν τις οδοντιατρικές υπηρεσίες που χρειάζονται πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν ούτε τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες τους και ο δημόσιος τομέας, στον οποίο εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι, αδυνατεί, σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες, να τους εξυπηρετήσει.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση γυναίκας η οποία ταλαιπωρείτο από απόστημα, αποτάθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής της για να διευθετήσει ραντεβού με οδοντίατρο αλλά της έδωσαν ημερομηνία για τον επόμενο μήνα.

Όταν το βράδυ της ίδιας ημέρας αποτάθηκε στο ΤΑΕΠ της επαρχίας της, εξαιτίας του πόνου που τη βασάνιζε, την ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει οδοντίατρος σε καθήκον αναμονής. Μάλιστα της εισηγήθηκαν να αποταθεί σε συγκεκριμένο ιδιωτικό κέντρο και τελικά η γυναίκα κάλυψε τις ανάγκες της με την οικονομική βοήθεια φίλης της.

«Κοντά μας έφθασαν σε διάστημα μιας εβδομάδας δύο πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες φέρνουν στο φως ένα τεράστιο ζήτημα», ανέφερε στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Μάριος Κουλούμας.

Στην πρώτη περίπτωση «είχαμε την κυρία που λόγω της κατάστασης της χρειαζόταν επείγουσα εξυπηρέτηση και το δημόσιο, όπως ενημερωθήκαμε, πλέον δεν διαθέτει οδοντίατρο σε καθήκον αναμονής και στη δεύτερη περίπτωση, ενημερωθήκαμε, και πάλι μέσω πολίτη που χρειάστηκε υπηρεσίες, ότι στον δημόσιο τομέα δεν υπάρχει πλέον περιοδοντολόγος».

Ιδιαίτερη εντύπωση, «μας κάνει το γεγονός ότι από το κρατικό νοσοκομείο, όπου αποτάθηκε η πρώτη κυρία τής συνέστησαν να πάει στον ιδιωτικό τομέα με το άτομο μάλιστα με το οποίο μιλούσε, να της προτείνει να καλύψει τα έξοδα της. Καλή η πρόθεση του δημόσιου λειτουργού αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι λύση».

Από την εφαρμογή του ΓεΣΥ και μετά, «δικαιούχοι δωρεάν υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα είναι μόνο τα άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι μας κ.λπ., μαζί βεβαίως με τους δημοσίους υπάλληλους και κάποιες ομάδες χρόνιων ασθενών. Αυτοί οι άνθρωποι, για να είναι δικαιούχοι σημαίνει δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ πληρώνοντας από την τσέπη τους», ανέφερε ο κ. Κουλούμας.

«Αν το υπουργείο Υγείας, διότι οι οδοντιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται από το υπουργείο Υγείας και όχι από τον ΟΚΥπΥ, αποφάσισε να μην υπάρχει γιατρός για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και να μην υπάρχει περιοδοντολόγος, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα για τον περιοδοντολόγο ενημερωθήκαμε ότι ο ένας που υπήρχε αποσπάστηκε σε άλλα καθήκοντα. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά ή αποφασίσαμε ότι οι δικαιούχοι του δημοσίου δεν δικαιούνται εξειδικευμένης φροντίδας όπως οι υπόλοιποι πολίτες που μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικά».

Ο «Φ» αποτάθηκε στο υπουργείο Υγείας ζητώντας απαντήσεις. Όπως μας αναφέρθηκε, «η υποστήριξη του ΤΑΕΠ από οδοντίατρο έχει αναπροσαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη ζήτηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (για το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 8 κλήσεις προς τους εφημερεύοντες οδοντιάτρους).

Παράλληλα, ο ΟΚΥπΥ συνεχίζει να παρέχει καθημερινή κάλυψη από εξειδικευμένο στοματογναθοπροσωπικό χειρουργό, ο οποίος εφημερεύει καθημερινά και οποιαδήποτε περιστατικά οξέος οδοντοφατνιακού αποστήματος που κρίνονται ως απειλή για την υγεία του ασθενούς μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτόν».

Σε ό,τι αφορά τη μη ύπαρξη περιοδοντολόγου, το Υπουργείο απάντησε ότι «έχουν δοθεί οδηγίες προς όλους τους οδοντίατρους που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιστατικά νόσου του περιοδοντίου».