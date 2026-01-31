Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν. Το υλικό περιλαμβάνει εικόνες που φέρονται να δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν τις φωτογραφίες, σε ορισμένες διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από τη γυναίκα, ενώ σε μία από τις εικόνες κοιτά απευθείας τον φακό.

Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική.

Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διευκρίνισε ότι έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί προσωπικά δεδομένα θυμάτων, ιατρικοί φάκελοι, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει έρευνες. Τα πρόσωπα γυναικών, πλην της Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν θολωθεί, σε αντίθεση με εκείνα των ανδρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και αφορούν επικοινωνία του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2010, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του τελευταίου. Σε αυτά, ο τότε πρίγκιπας φέρεται να προσκαλεί τον Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κάνοντας λόγο για «πολλή ιδιωτικότητα», χωρίς να είναι σαφές αν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που είχαν εργαστεί για τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις για αιτήματα που, όπως αναφέρουν, ξεπερνούσαν τα όρια επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του πρώην δούκα της Υόρκης με τον Έπσταϊν, ειδικά υπό το φως παλαιότερων δηλώσεών του, σύμφωνα με τις οποίες είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να διακόψει τη φιλία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα του FBI που περιλαμβάνεται στα αρχεία, οι αμερικανικές αρχές φέρονται να εκτιμούν πως ο πρίγκιπας Άντριου «δεν αποτελεί κεντρικό πρόσωπο» στην ποινική έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, η μαζική δημοσιοποίηση των εγγράφων, την οποία ο Τοντ Μπλανς παρομοίασε σε όγκο με «δύο Πύργους του Άιφελ», επαναφέρει με ένταση ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια της υπόθεσης Έπσταϊν στη διεθνή επικαιρότητα.

