Νέα ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να προέρχονται από το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο, με ισχυρισμούς που, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, αφορούν τον Μπιλ Γκέιτς. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ, τα emails περιγράφουν ότι ο ιδρυτής της Microsoft είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες και προσβλήθηκε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Στη συνέχεια φέρεται να σχεδίαζε να χορηγήσει «εν κρυπτώ» αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Τα μηνύματα, τα οποία εστάλησαν από τον λογαριασμό του Έπσταϊν στον ίδιο τον Ιούλιο του 2013, φαίνεται να αποτελούν προσχέδια επιστολής που προοριζόταν να σταλεί από τον τότε κορυφαίο σύμβουλο του Γκέιτς, Μπόρις Νικόλιτς, με αφορμή την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζεύγους Gates. Στο κείμενο, που έχει γραφτεί με τη μορφή επιστολής από τον Νικόλιτς, αναφέρεται μεταξύ άλλων η παραίτησή του και η εμπλοκή του σε «σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ».

Στα εκτενή emails ασκείται σφοδρή κριτική στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας του με τον Έπσταϊν, ενώ περιλαμβάνεται η αναφορά σε προσωπικές και ευαίσθητες λεπτομέρειες, όπως η απαίτηση του Γκέιτς για διαγραφή emails που αφορούν το φερόμενο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά του και το αίτημα για αντιβιοτικά προς τη Μελίντα.

Σε άλλο μήνυμα, που εστάλη την ίδια ημέρα στις 1:03 π.μ., ο Έπσταϊν ανακοίνωνε την παραίτησή του από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, δηλώνοντας ότι είχε «απογοητευτεί πέρα από κάθε κατανόηση» από την απόφαση του Γκέιτς να αγνοήσει τη φιλία τους, που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία έξι χρόνια.

Σε αυτό έγραφε: «Έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ…

Στον ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε —και λανθασμένα συναίνεσα— να συμμετάσχω σε ενέργειες που κυμαίνονταν από ηθικά ακατάλληλες έως δεοντολογικά απαράδεκτες, ενώ επανειλημμένα μου ζητήθηκε να κάνω πράγματα που πλησίαζαν, ή και ξεπερνούσαν, τα όρια της νομιμότητας…

Από το να βοηθώ τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες γυναίκες, μέχρι τη διευκόλυνση παράνομων καταπιστευμάτων και σχέσεων με παντρεμένες γυναίκες, καθώς και το αίτημα να παρέχω Adderall για τουρνουά μπριτζ, παρότι είμαι γιατρός χωρίς δικαίωμα συνταγογράφησης».

Οι ισχυρισμοί αυτοί για τον ιδρυτή της Microsoft δεν έχουν επαληθευτεί και προέρχονται από νέα δέσμη εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το πρωί της Παρασκευής.

Ο Γκέιτς είχε αποκηρύξει τη φιλία του με τον Έπσταϊν

Ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον καταδικασμένο Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, αλλά έχει αρνηθεί εδώ και καιρό οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η δημοσιοποίηση της Παρασκευής περιλαμβάνει επίσης πολλές νέες, χωρίς ημερομηνία, φωτογραφίες του Έπσταϊν και του Γκέιτς μαζί σε διάφορες τοποθεσίες.

Σε μία από τις φωτογραφίες ο Γκέιτς φαίνεται να χαμογελά μαζί με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Ο Γκέιτς και η Μελίντα ήταν παντρεμένοι από το 1994 έως το 2021. Η Μελίντα επικαλέστηκε τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς και τη φιλία του με τον Έπσταϊν ως λόγους για το διαζύγιο, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με αναφορές, η Μελίντα προσέλαβε δικηγόρους για να προετοιμάσει το διαζύγιό της το 2019, αφότου είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για τις επανειλημμένες συναντήσεις του Γκέιτς με τον Έπσταϊν, παρά τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ιδρυτή της Microsoft ότι δεν υπήρχε καμία σχέση.

Wall Street Journal ανέφερε ότι προσέλαβε δικηγόρους επειδή ανησυχούσε για τις φερόμενες επιχειρηματικές συναλλαγές του συζύγου της με τον χρηματοδότη παιδεραστικών δραστηριοτήτων.

Ο Γκέιτς έχει προηγουμένως προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη μακροχρόνια σχέση του με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 .

Το 2019, ο Γκέιτς είπε στη Wall Street Journal:

«Δεν είχα καμία επιχειρηματική σχέση ή φιλία μαζί του».

«Δεν πήγα στο Νέο Μεξικό, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή οπουδήποτε αλλού».

«Κάθε συνάντηση μαζί του ήταν με άλλους άνδρες».

«Δεν πήγα ποτέ σε πάρτι ή κάτι παρόμοιο».

Στη δημοσιότητα 3 εκατομμύρια έγγραφα από τον φάκελο Έπσταϊν

Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι λιγότερο από το 1% των συνολικών αρχείων είχε γίνει διαθέσιμο, επικαλούμενοι το απαιτητικό έργο της εξέτασης χιλιάδων σελίδων και της απόκρυψης ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν επιζώντες και θύματα.

Η καθυστέρηση προκάλεσε ανησυχία και έντονες επικρίσεις από βουλευτές, με ορισμένους να κατηγορούν το υπουργείο για καθυστέρηση προκειμένου να αφαιρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, απέρριψε τις κατηγορίες.

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μέσω ειδικής σελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Σύμφωνα με τον Τοντ Μπλανς, τα 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Έπσταϊν ή τον στενό κύκλο του, ενώ ενδέχεται να περιέχουν άσεμνο περιεχόμενο.

huffingtonpost.gr