Ενημέρωση για τη δημοσιοποίηση των φακέλων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν παρείχε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της τελευταίας δέσμης εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 500 δικηγόροι και επαγγελματίες εργάστηκαν εντατικά επί εβδομάδες, ημέρα και νύχτα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και δημοσιοποίησης του υλικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα περίπου τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο, ανεβάζοντας το σύνολο των δημοσιοποιημένων σελίδων στις 3,5 εκατομμύρια, σε συμμόρφωση με τον νόμο περί διαφάνειας.

Ο Μπλανς διευκρίνισε ότι το οπτικοακουστικό υλικό δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Έπσταϊν. Όπως είπε, μέρος του περιλαμβάνει εμπορικό πορνογραφικό υλικό, ενώ ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται να έχουν ληφθεί από τον Έπσταϊν ή άτομα του περιβάλλοντός του.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι έχουν θολωθεί τα πρόσωπα όλων των γυναικών που εμφανίζονται στο υλικό, με μοναδική εξαίρεση τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Αντίθετα, τα πρόσωπα ανδρών δεν έχουν αποκρυφθεί, εκτός από περιπτώσεις όπου αυτό ήταν αναπόφευκτο προκειμένου να προστατευθούν οι γυναίκες που εμφανίζονται στο ίδιο υλικό. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η αναφορά ή εμφάνιση σε αρχεία δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας.

Τόνισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά τα εγκλήματα εκμετάλλευσης ανηλίκων και απέρριψε κάθε υπόνοια περί αδιαφορίας, επισημαίνοντας ότι πρόσφατες επιχειρήσεις οδήγησαν στη σύλληψη 293 δραστών και στο κλείσιμο 3,8 εκατομμυρίων λογαριασμών στο dark web.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ισχυρισμό της Μάξγουελ ότι δεκάδες άνδρες είχαν συνάψει μυστικές συμφωνίες με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να αποφύγουν τη δίωξη, δήλωσε ότι δεν έχει καμία γνώση για κάτι τέτοιο. Όπως τόνισε, το υπουργείο έχει εξετάσει «κάθε σελίδα» που σχετίζεται με τις έρευνες και, εφόσον υπήρχαν τέτοιες συμφωνίες, δεν του είναι γνωστές.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν ακόμη ανοιχτές έρευνες που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν, ο Μπλανς δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποια «μυστική» δέσμη εγγράφων που κρατείται εκτός δημοσιότητας.

Αναφερόμενος στα θύματα και τους επιζώντες της κακοποίησης, αναγνώρισε ότι πολλοί έχουν εκφράσει απογοήτευση για τη διαδικασία. «Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα θύματα του Έπσταϊν έχουν βιώσει «ανείπωτο πόνο» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εργασία των τελευταίων μηνών θα συμβάλει στο να υπάρξει ένα αίσθημα δικαίωσης.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ απέρριψε την κριτική για τον ρυθμό της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η εξέταση περισσότερων από έξι εκατομμυρίων σελίδων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν εξαιρετικά απαιτητική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, επρόκειτο για όγκο εγγράφων που ισοδυναμεί με «δύο Πύργους του Άιφελ από χαρτί», οι οποίοι έπρεπε να ελεγχθούν εντός 30 ημερών με πλήρη συμμόρφωση στη νομοθεσία.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπλανς δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια προστασίας του προέδρου των ΗΠΑ. Όπως είπε, το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προστάτευσε ούτε στοχοποίησε κανέναν, προσθέτοντας ότι η δίψα του κοινού για πληροφορίες ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί πλήρως. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η εντολή που είχε δοθεί από τον Τραμπ ήταν ξεκάθαρη: πλήρης διαφάνεια και δημοσιοποίηση των αρχείων στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

protothema.gr