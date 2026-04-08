Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές, με πιο χαρακτηριστική την καταστροφή ιστορικού αρχοντικού του 19ου αιώνα στην περιφέρεια Χαρκόβου, το οποίο είχε επιβιώσει από δύο παγκόσμιους πολέμους, ενώ τα πλήγματα συνοδεύτηκαν από θύματα και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Καταστράφηκε ιστορικό αρχοντικό του 1835

Στην περιοχή Βέλικι Μπουρλούκ της περιφέρειας Χαρκόβου, ρωσική επίθεση κατέστρεψε το ιστορικό αρχοντικό Ντονέτς-Ζαχάρζεφσκι, αρχιτεκτονικό μνημείο του 19ου αιώνα, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε περίπου το 1835.

Το κτίριο είχε επιβιώσει δύο παγκοσμίων πολέμων, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην καταστροφή του.

HISTORY ERASED: A Russian strike has destroyed a historic estate in Ukraine's Kharkiv region that survived two world wars, officials said.



The governor of the region says crews battled flames for hours under the threat of repeated shelling "to preserve at least part of this… pic.twitter.com/EpL07q9Ev7 — Fox News (@FoxNews) April 8, 2026

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, συνεργεία πυρόσβεσης επιχειρούσαν επί ώρες για να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ υπήρχε κίνδυνος νέων βομβαρδισμών. Οι αρχές επιχείρησαν να διασώσουν ό,τι ήταν δυνατό από το μνημείο, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει υπό αξιολόγηση.

Θύματα και τραυματίες σε Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιοχή Κοραμπέλνι της Χερσώνας, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κατάστημα, φαρμακείο και διαμερίσματα πολυκατοικιών.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά.

Παράλληλα, στην περιοχή Στεπανίβκα, βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε σχολικό κτίριο, νοσοκομείο και παρακείμενα κτίρια. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι 14 ετών.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, αυξήθηκε σε τέσσερις ο αριθμός των θυμάτων από πρωινή επίθεση σε λεωφορείο στην πόλη Νικόπολη.

Αργότερα, σημειώθηκε νέο πλήγμα σε λεωφορείο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες.

Μαζική επίθεση με drones

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Απριλίου και τις πρωινές ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 110 επιθετικά drones κατά της Ουκρανίας, εκ των οποίων σχεδόν 70 ήταν τύπου Shahed.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μεγάλο αριθμό στόχων, ενώ 26 drones έπληξαν 17 διαφορετικές τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε ακόμη 13 σημεία.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες και ζημιές σε υποδομές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των συνεπειών.

protothema.gr