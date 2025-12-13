Το περιλαίμιο αποτελεί ένα χρήσιμο και απαραίτητο αξεσουάρ για τον σκύλο, καθώς φέρει τα στοιχεία του κηδεμόνα σε περίπτωση απώλειας. Ωστόσο, παρά τη συνηθισμένη του χρήση, μπορεί να κρύβει κινδύνους που συχνά περνούν απαρατήρητοι, ακόμη και από έμπειρους φροντιστές ζώων.

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς Adrienne Farricelli, με πολυετή εμπειρία και κτηνιατρικό υπόβαθρο, επισημαίνει στο PetHelpful ότι, παρότι το περιλαίμιο παραμένει βασικό εργαλείο για τις βόλτες, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον σκύλο. Όπως αναφέρει, είναι σημαντικό οι κηδεμόνες να γνωρίζουν αυτή τη «σκοτεινή πλευρά» ώστε να προλαμβάνουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Οι τρεις βασικοί κίνδυνοι από τα περιλαίμια

1. Πνιγμός κατά το παιχνίδι ή μέσα στο crate

Ατυχήματα μπορεί να συμβούν όταν τα περιλαίμια μπλεχτούν μεταξύ τους κατά το παιχνίδι ή παγιδευτούν σε συρμάτινα crates, κάγκελα, έπιπλα ή κλαδιά. Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου σκύλοι έχασαν τη ζωή τους πριν υπάρξει δυνατότητα παρέμβασης. Για αυτό, η Farricelli συνιστά να μην φορά ο σκύλος περιλαίμιο μέσα στο crate.

2. Πίεση και βλάβη στην τραχεία

Η χρήση περιλαίμιου μπορεί να επιβαρύνει την τραχεία, ειδικά σε μικρόσωμες φυλές με προδιάθεση σε κατάρρευση τραχείας (Yorkshire Terrier, Pomeranian, Pug, Poodle, Chihuahua). Η αυξημένη πίεση στον λαιμό επιδεινώνει συμπτώματα όπως βήχα και δύσπνοια, ενώ σε σκύλους που τραβούν συνιστάται η αποκλειστική χρήση σαμαριού.

3. Επιβάρυνση των ματιών λόγω πίεσης

Σε σκύλους με οφθαλμικά προβλήματα, όπως γλαύκωμα ή ευαίσθητο κερατοειδή, το περιλαίμιο μπορεί να αυξήσει την ενδοφθάλμια πίεση, ιδιαίτερα όταν ο σκύλος τραβάει τον οδηγό. Έρευνα του 2006 έδειξε ότι η πίεση αυτή αυξανόταν σημαντικά με το περιλαίμιο, όχι όμως με το σαμαράκι.

Πιο ασφαλείς επιλογές για τη βόλτα

Σαμαράκια

Διατίθενται σε δύο βασικούς τύπους:

• Με πρόσδεση στην πλάτη – συχνά ενισχύουν το τράβηγμα.

• Με πρόσδεση στο στήθος – προσφέρουν καλύτερο έλεγχο και διευκολύνουν την εκπαίδευση.

Αυτά τα δύο λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους.

Ένα σαμαράκι με πρόσδεση στην πλάτη μπορεί να ενθαρρύνει το τράβηγμα, καθώς το σημείο πρόσδεσης που βρίσκεται πίσω μπορεί άθελά του να ενισχύσει την κίνηση προς τα εμπρός- όπως βλέπουμε στα σκυλιά που τραβούν έλκηθρα.

Αντίθετα, ένα σαμαράκι με πρόσδεση στο στήθος δίνει καλύτερο έλεγχο, επειδή όταν ο σκύλος τραβά, ανακατευθύνει το σώμα του προς τον χειριστή, κάνοντας πιο εύκολη την επιβράβευση και την ενθάρρυνση του περπατήματος χωρίς τράβηγμα.

Ένα σαμαράκι αποτελεί την καλύτερη λύση για σκύλους που είναι επιρρεπείς σε κατάρρευση τραχείας, καθώς κατανέμει την πίεση στο στήθος και τους ώμους αντί στον ευαίσθητο λαιμό.

Breakaway Collars (Περιλαίμια ασφαλείας που ανοίγουν)

Αυτά τα περιλαίμια έχουν σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνονται υπό πίεση, αποτρέποντας ατυχήματα πνιγμού.

Για το τέλος, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε τον τετράποδο φίλο μας ασφαλή, υγιή και χαρούμενο, ίσως αξίζει να εξετάσουμε προσεκτικά αν το περιλαίμιο είναι η κατάλληλη επιλογή για αυτόν. Όπως είπαμε, εναλλακτικές υπάρχουν.

