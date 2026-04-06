Με 34 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την αναβάθμιση του μηχανισμού επιβεβαίωσης από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο του χρέους επιλέξιμου οφειλέτη με την παραχώρηση δυνατότητας αναδιάρθρωσής του.

Τα νομοσχέδια για τις εκποιήσεις και για τον Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης αναθεωρήθηκαν ώστε η δεσμευτική απόφαση να είναι η αιτιολογημένη απόφαση της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου. Επίσης, προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα μπορούν οι δανειολήπτες να προχωρήσουν σε καταγγελίες στην Επίτροπο, κατά χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ή διαφορών με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο δανειολήπτης θα μπορεί να υποβάλει παράπονο στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, είτε παραλάβουν την επιστολή για τη διαδικασία εκποίησης «Ι» είτε την επιστολή «ΙΑ». Επίσης, άλλαξαν και διάφορες προθεσμίες της διαδικασίες εκποιήσεων.

Παρά το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο έχουν προστεθεί επιπρόσθετοι λόγοι για τους οποίους τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, δεν ικανοποιήθηκε σχετικό αίτημα της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου. Στο νομοσχέδιο παραμένει η πρόνοια ότι οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης της Επιτρόπου, ακόμη και για την ουσία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως η Χρηματοοικονομική Επίτροπος, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, είχε διαφωνήσει με το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας πως με αυτό αποδυναμώνεται ο θεσμός του Φορέα.