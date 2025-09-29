Ένα 20ήμερο πριν από την ψηφοφορία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη και ο Ερσίν Τατάρ παίρνει κεφάλι σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ο Ερσίν Τατάρ εμφανίζεται να προηγείται με 41,8% του έναντι 40,1% που εξασφαλίζει ο αντίπαλός του, Τουφάν Ερχιουρμάν. Ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, της τάξης του 14,9%, αριθμός που μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα ποσοστά των δύο διεκδικητών της τ/κ ηγεσίας.

Η ίδια έρευνα που διενεργήθηκε από την τουρκική εταιρεία GENAR έδειξε πως έξι στους δέκα Τουρκοκύπριους στηρίζουν τη θέση του Ερσίν Τατάρ για λύση «δύο κρατών» ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό απορρίπτει την πρόταση Τουφάν Ερχιουρμάν για λύση ομοσπονδίας.

Παρουσιάζοντας την έρευνά του ο Ιχσάν Ακτάς ανέφερε πως στο ερώτημα εάν στηρίζουν τη θέση Τατάρ για λύση «δύο κρατών» το 58,9% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά και το 41,1% απάντησε αρνητικά. Ενώ στο ερώτημα εάν στηρίζουν τη θέση Ερχιουρμάν ότι το μέλλον της Κύπρου θα είναι ομοσπονδία η απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 41,2 ναι και 58,8 όχι.

Σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση ο Ερχάν Αρικλί σημείωσε πως ενώ αρχικά ο Ερχιουρμάν είχε ένα προβάδισμα 4-5 μονάδων τώρα τα δεδομένα διαφοροποιούνται και ο Τατάρ προηγείται με 1-2 μονάδες. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι το επόμενο 20ήμερο το προβάδισμα Τατάρ θα μεγαλώσει.

Αν και από το κόμμα του Τατάρ (Κόμμα Εθνικής Ενότητας) απορρίπτουν τα περί παρεμβάσεων της Άγκυρας εντούτοις δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο επιμένουν ότι η τουρκική κυβέρνηση στέλνει απεσταλμένους με σκοπό να ενισχύσουν τον Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας έχει εντατικοποιήσει τη δράση του στα κατεχόμενα με στόχο την «επανεκλογή» του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακή κοινότητας. Στα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου αναφέρεται ότι στα κατεχόμενα φτάνουν συνεχώς πρώην υπουργοί του ΑΚΡ καθώς και Τούρκοι βουλευτές προκειμένου να στηρίξουν την «υποψηφιότητα» Ερσίν Τατάρ.