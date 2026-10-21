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Ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας από την ίδια τη Βουλή, κατά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες των βουλευτών, εγείρει η βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη της Σύσκεψης Αρχηγών.

Με την επιστολή που στάλθηκε σήμερα, τονίζει πως στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου αναρτήθηκαν τμήματα δηλώσεων τα οποία ο νόμος ρητά δεν επιτρέπει να δημοσιοποιούνται: προσωπικά δεδομένα συζύγων και ανήλικων τέκνων και πληροφορίες που τους αφορούν, καθώς και οι δηλώσεις συμφιλίωσης τα οποία όλα υποβάλλονται στον Έφορο Φορoλογίας και γίνεται ενδελεχής έλεγχος.

Τα στοιχεία αυτά, προσθέτει, στη συνέχεια αναπαράχθηκαν από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης και παρά την ανακοίνωση της Βουλής ότι οι δηλώσεις αποσύρθηκαν, μέχρι αργά το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου παρέμεναν αναρτημένες πράγμα επουσιώδες.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, «για νομοθεσία που ψηφίστηκε από αυτό το ίδιο το Σώμα, με προσοχή στη λεπτομέρεια, ακριβώς για να υπηρετήσει τη διαφάνεια χωρίς να θυσιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Ο νόμος καθορίζει με σαφήνεια τι δημοσιοποιείται και τι προστατεύεται. Οι πρόνοιές του δεν ακολουθήθηκαν από τον θεσμό που τις θέσπισε».

«Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί αβλεψία ή πίεση χρόνου. Οι προθεσμίες ήταν γνωστές, η διαδικασία ήταν γνωστή και υπήρχε όλος ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας. Όταν ένας θεσμός διαθέτει τον χρόνο, τα μέσα και το σαφές νομικό πλαίσιο και παρ’ όλα αυτά το παραβιάζει, το ζήτημα δεν είναι τεχνικό. Είναι ζήτημα λογοδοσίας», συνεχίζει η βουλευτής.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, «οι συνέπειες είναι συγκεκριμένες. Το Κοινοβούλιο έχει εκτεθεί. Πρόσωπα που δεν είχαν καμία υποχρέωση να υποστούν δημοσιοποίηση, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα, βρέθηκαν με τα προσωπικά τους δεδομένα στη δημοσιότητα. Υπενθυμίζεται ότι οποιοσδήποτε μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για σοβαρές παραβάσεις, και το ενδεχόμενο αυτό αφορά ευθέως τη Βουλή. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να κλείσει με μια απλή απολογία ή με μια γενική δήλωση ανάληψης ευθύνης. Ευθύνη που δεν συνοδεύεται από διερεύνηση, συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι ευθύνη».

Για τους λόγους αυτούς η κ. Χαραλαμπίδου ζητά από τη Σύσκεψη των Αρχηγών:

1. Να εγγραφεί το θέμα ως αυτοτελές θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Σύσκεψης.

2. Να υποβληθεί γραπτή έκθεση από την Υπηρεσία της Βουλής για το πώς ακριβώς προέκυψε η παραβίαση: ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, ποιος ενέκρινε την ανάρτηση, ποιοι έλεγχοι προηγήθηκαν, για πόσο χρόνο τα στοιχεία παρέμειναν δημόσια διαθέσιμα και γιατί δεν είχαν αποσυρθεί μέχρι αργά το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου, παρά τη σχετική ανακοίνωση.

3. Να ενημερωθούν γραπτώς όλα τα επηρεαζόμενα πρόσωπα για το ποια στοιχεία τους δημοσιοποιήθηκαν.

4. Να ενημερωθεί η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον δεν έχει ήδη ενημερωθεί, και να κατατεθεί στη Σύσκεψη η σχετική επικοινωνία.

5. Να ληφθούν και να καταγραφούν μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης των στοιχείων που ήδη αναπαράχθηκαν.

6. Να θεσπιστεί γραπτό πρωτόκολλο ελέγχου πριν από κάθε μελλοντική ανάρτηση, με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

Η βουλευτής, καταλήγει λέγοντας πως «τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται στη Βουλή ενέργειες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν. Η συγκεκριμένη όμως ξεπερνά κάθε όριο, γιατί αφορά τον πυρήνα της αξιοπιστίας μας: την υποχρέωση να εφαρμόζουμε σωστά πρώτοι εμείς τους νόμους που ψηφίζουμε».