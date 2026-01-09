ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Χαραλαμπίδης Γιώργος, Αγίου Ελευθερίου 64Β. Πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, Στρόβολος, τηλ. 22371177, 22353584.
Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε. Δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Έγκωμη, τηλ. 22480405, 22516861.
Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18. Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, Λευκωσία, τηλ. 22750672, 22438434.
Τρακκούδη – Κυπριανού Μαρία, Αντρέα Αβρααμίδη 88Β. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», απέναντι από ζαχαροπλαστείο «BIANCO», πλησίον φώτων τροχαίας «Κώστα Θεοδώρου», Στρόβολος, τηλ. 22490360, 22514821.
Θεοδούλου Μάριος, Θεοδόση Πιερίδη 9. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22436999, 99398839.
Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Μαρνέρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32. Έναντι «Pizza Hut» και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, τηλ. 25399702, 96669191.
Αγαθοκλέους Παντελής, Αγίας Αναστασίας 19. Απέναντι από εκκλησία Άγιας Αναστασίας, Πάνω Πολεμίδια, τηλ. 25382525.
Γεωργίου Αγγελική, Πάφου 50, «Zavos Pavillion Tower». Περιοχή Ομόνοια, δίπλα από το κατάστημα «Shoebox», φώτα τροχαίας Ομονοίας, Λεμεσός, τηλ. 25715515.
Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.
Πολυκάρπου Αντρέας, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 225, περιοχή Εναερίου, Λεμεσός, τηλ. 25588346, 25318417.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.
Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11.Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.
Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.
ΠΑΦΟΣ
Μενελάου Μενέλαος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου, τηλ. 26812121, 99813985.
Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.
Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.