ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

>Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά «MAS» Αγίου Αντωνίου, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

>Παντελή Αντωνία, 28ης Οκτωβρίου 55. Από παγωτά «Παπαφιλίππου» προς «General Flooring», 100μ. πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

>Κουσίδης Γιώργος, Λεωφ. Αγίου Παύλου 30Α. 300μ. από Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα «Λατσί» προς Ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

>Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν το κατάστημα «Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

>Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτηρίου CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

>Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.

>Τσογκαράκης Αλέξιος, Ναυπλίου 20. Δρόμος Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25355624, 99692879 .

>Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακίου 3. Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25584040, 99580080.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

>Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.

>Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

ΠΑΦΟΣ

>Ευθυμίου Κλεονίκη, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, κατ. 2, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα «7, Άη Γιώργηδες», Γεροσκήπου, τηλ. 26934224.

>Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

>Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.