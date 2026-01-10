ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη Πολυκατοικία», Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691.

Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.

Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.

Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον «Σαριπόλου», απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8Δ. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25751275, 25753942.

Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ. Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

ΠΑΦΟΣ

Ηλιάδης Ηλίας, Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1. Δίπλα από Τεχνική Σχολή, Πάφος, τηλ. 26941100, 26944544.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.