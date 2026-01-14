ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

>Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ. μετά το κατάστημα «Μαύρος», στο διχάλι προς κατάστημα «MICKEY ZORPA», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

>Χίνη Σώτια, Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7. Μετά την υπεραγορά «Σκλαβενίτης» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/ «SIGMA», έναντι καταστήματος «Scandia», Έγκωμη, τηλ. 22497200, 97497200.

>Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

>Ελ Μπάνα Άχμετ, Σπύρου Τρικούπη & Ν. Καββαδία 21. Απέναντι από είσοδο υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», πίσω από «SECOND CUP café», Λακατάμια, τηλ. 22448878, 97609171.

>Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.

>Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρεια «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.

>Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

>Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογραφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

>Κιννή Άντρη, Αγίας Παρασκευής 1. 250μ. από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25324030, 25329797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

>Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια. Απέναντι «Super Discount Store» Αραδίππου, τηλ. 24644490.

>Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς κατάστημα «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.

ΠΑΦΟΣ

>Ηρακλέους Χαράλαμπος, Ελλάδος 74. 200μ. πιο κάτω από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», απέναντι από τη φρουταρία «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26942343, 99107608.

>Λάμπρου Γεωργία, Αγαπήνωρος 24. Έναντι φρουταρίας «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26955057, 97619884.

>Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

>Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.