Τα διανυκτερεύοντα Φαρμακεία, σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο του «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από αρτοποιείο «COSMOS», Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Δήμου Έλενα, Πάφου 2Β. Τέλος του αυτοκινητοδρόμου, απέναντι από «Είδη Υγιεινής Γιώτης Χρίστου», Ερήμη, τηλ. 25935873, 96657403.

Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α. Κτήριο Κτηματολογίου, δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός, τηλ. 25575777, 25257487.

Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 202Α. Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός, τηλ. 25339810, 25752352.

Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28. Έναντι Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25350829, 25715141.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99444906.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107. Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα, τηλ. 24656514, 24636089.

ΠΑΦΟΣ

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.