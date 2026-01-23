ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental, Λευκωσία, τηλ. 22100029, 22105263.

Κολιαντρή Σοφία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300μ. μετά το «coffee Bliss», δίπλα από «MP carwash» (δρόμος Στράκκας), Λακατάμια, τηλ. 22380022, 99869635.

Σαριμπέκοβα Κριστίνα, Διγενή Ακρίτα 42. Ενορία Αγ. Βασιλείου, απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Στρόβολος, τηλ. 22270277.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος, τηλ. 22427707, 99185209.

Περδίκη Κωνσταντίνα, Μετοχίου 34Ε. Πλησίον υπουργείου Υγείας (παλιό «Γιώρκειο» ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς «Αφροδίτη», Λευκωσία, τηλ. 22770009, 22770030.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι καταστήματος «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 24425209.

Μικάλλη Μερόπη, Αποστόλου Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή», Λάρνακα, τηλ. 24360647.

ΠΑΦΟΣ

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.