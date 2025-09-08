Ανδρας ηλικίας 52 ετών, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Παραλίμνι λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα Δευτέρα, ύστερα από πληροφορία για ύποπτο πρόσωπο».

Ο άνδρας «είχε στην κατοχή του ένα μοτοποδήλατο, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οποίου είναι άλλο πρόσωπο, μία τραπεζική κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου, μία τηλεόραση, και άλλα αντικείμενα. Για την κατοχή τους των αντικειμένων ο 52χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις και η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον πρόκειται για κλοπιμαία περιουσία».

Σημειώνεται ότι «εντός του μοτοποδηλάτου εντοπίστηκαν και διαρρηκτικά εργαλεία».

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής περιουσίας, και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου.