Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεμεσό, όταν άγνωστοι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στον υπόγειο χώρο του Επαρχιακού Ταχυδρομείου και να κλέψουν μοτοποδήλατο που χρησιμοποιείται για τη διανομή γραμμάτων και δεμάτων.

Το γεγονός προκαλεί αίσθηση, καθώς το κτήριο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες παραβίασαν τις πόρτες του υπογείου, εντόπισαν το μοτοποδήλατο και στη συνέχεια το ανέβασαν από τα σκαλιά, καταφέρνοντας να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η κλοπή φαίνεται να διαπράχθηκε τα ξημερώματα, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε αργότερα για το περιστατικό. Μέλη της μετέβησαν τις πρωινές ώρες στον χώρο για επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες.