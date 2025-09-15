Μέλη της ομάδας Ζ Λεμεσού προχώρησαν χθες, μεταξύ 7 το πρωί και μεσάνυχτα, σε τροχονομικούς ελέγχους στην πόλη και την επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Αστυνομίας για τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έλεγχοι είχαν στόχο την εμπέδωση οδικής συνείδησης, την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συνολικά 62 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ κατακρατήθηκαν 7 μοτοσικλέτες και 10 αυτοκίνητα για περαιτέρω εξετάσεις.