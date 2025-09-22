Στη σύλληψη 33χρονης αλλοδαπής που ζει και εργάζεται στην Πάφο προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από αντιπρόσωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 33χρονη φέρεται να υπεξαίρεσε ποσό άνω των 76.790 ευρώ από ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Η υπόθεση καταγγέλθηκε την Παρασκευή από 50χρονη ιδιοκτήτρια συγκροτήματος, η οποία διαμένει στο εξωτερικό και είχε ορίσει την εταιρεία της 33χρονης ως αντιπρόσωπο για τη διαχείριση και είσπραξη των ενοικίων, με συμφωνημένο ποσοστό προμήθειας έως και 30%.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την περίοδο από το 2022 μέχρι και πρόσφατα, η ύποπτη φέρεται να ενοικίασε οκτώ διαμερίσματα εν αγνοία της ιδιοκτήτριας, χωρίς να της αποδώσει τα εισπραχθέντα ποσά.

Η 33χρονη συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

ΚΥΠΕ