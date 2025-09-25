Συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ των ωρών 6π.μ.-2μ.μ., στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.

Η επιχείρηση, εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Μάριου Χαρτσιώτη, για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της νομιμότητας και σε αυτή συμμετείχαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Φορολογίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τμήματος Τελωνείων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν 46 πρόσωπα και διάφορα κτήρια και υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, προέκυψαν τρεις υποθέσεις παράνομης εργοδότησης και απασχόλησης και επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία.

Επίσης, μέλη του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν σε υποστατικό πέραν των δύο κιλών καπνικά προϊόντα, τα οποία εισήχθησαν παράνομα και επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη.

Οι δράσεις αστυνόμευσης και ελέγχων συνεχίζονται καθημερινά, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.