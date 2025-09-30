Γύρω στις 3.50 σήμερα τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο 31χρονου ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του στη Λεμεσό.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Το αυτοκίνητο του 31χρονου καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ ζημιές από τη φωτιά προκλήθηκαν και σε δεύτερο αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 25χρονης, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο.

Τα αίτια της φωτιάς είναι άγνωστα στο παρόν στάδιο και αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.