Συνελήφθη σήμερα από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 51 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μισή ώρα περίπου μετά τα μεσάνυκτα, στις 29 Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της κατοικίας του 49χρονου ιδιοκτήτη του, στην επαρχία Λευκωσίας.

Τη φωτιά αντιλήφθηκε και κατέσβησε περίοικος. Από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα και προκάλεσε ζημιές στο πίσω μέρος του οχήματος.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 51χρονου. Εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.