Το Εφετείο απέρριψε την έφεση άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας τρεις κατηγορίες για διάρρηξη και κλοπή τριών ξεχωριστών υποστατικών, καθώς και μία κατηγορία άρνησης λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 52χρονος κατηγορείται για διάρρηξη υπεραγοράς, από την οποία φέρεται να έκλεψε κινητό τηλέφωνο αξίας €100, καταστήματος με χρηματικό ποσό €500 και κινητό τηλέφωνο, καθώς και καφετέριας, από την οποία φέρεται να απέσπασε €1.500.

Κατά την πρώτη εμφάνισή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, ο συνήγορος του ζήτησε χρόνο για να απαντήσει στις κατηγορίες, με το πρωτόδικο Δικαστήριο να ορίζει την υπόθεση στις 15 Οκτωβρίου 2025 για απάντηση. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε την κράτησή του λόγω κινδύνου φυγοδικίας και ενδεχόμενου διάπραξης νέων αδικημάτων, παρουσιάζοντας μαρτυρικό υλικό που περιλάμβανε ανεύρεση γενετικού υλικού του στους χώρους διάπραξης των αδικημάτων, το ποινικό του μητρώο και στοιχεία άλλων υποθέσεων με όμοια αδικήματα.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εξετάζοντας τη νομολογία και τα στοιχεία της υπόθεσης, κατέληξε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο φυγοδικίας και τον κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων.

Αμφισβήτησε την πρωτόδικη απόφαση με έξι λόγους έφεσης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων σφάλμα στην εκτίμηση του κινδύνου φυγοδικίας, παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, πλημμελή αξιολόγηση της μαρτυρίας και μη εξέταση εναλλακτικών όρων κράτησης.

Το Εφετείο, εξετάζοντας τους λόγους έφεσης, τόνισε ότι η αρμοδιότητά του περιορίζεται στην ορθότητα της άσκησης διακριτικής ευχέρειας από το πρωτόδικο Δικαστήριο, βάσει των στοιχείων που είχαν τεθεί ενώπιόν του. Αναφέρθηκε σε πληθώρα νομολογίας, υπογραμμίζοντας ότι η κράτηση είναι μέτρο κατ’ εξαίρεση και η παρέμβαση του Εφετείου επιτρέπεται μόνο σε σοβαρές ή εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε αξιολογήσει λεπτομερώς τόσο τα αντικειμενικά όσο και τα υποκειμενικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων ότι ο εφεσείων κατάγεται από τη Συρία, βρίσκεται στην Κύπρο ως αιτητής πολιτικού ασύλου, είναι άνεργος και δεν είχε αναπτύξει δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, εξετάστηκε το ποινικό του μητρώο, οι προηγούμενες καταδίκες και οι εκκρεμείς υποθέσεις που αντιμετωπίζει, οι οποίες ανέδειξαν τάση και ροπή στην παρανομία.

Το Εφετείο έκρινε ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν πλήρως αιτιολογημένη και ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν παρέμβαση στην κρίση για κράτηση. Επιβεβαιώθηκε ότι συντρέχει κίνδυνος φυγοδικίας και διάπραξης νέων αδικημάτων, καθώς και η σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.

Καταληκτικά, η έφεση απορρίφθηκε και η πρωτόδικη απόφαση περί κράτησης του υπόπτου επικυρώθηκε.