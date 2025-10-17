Κυκλοφοριακό χάος ακολούθησε της γκανγκστερικής δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, με πυκνή τροχαία κίνηση να επικρατεί στον αυτοκινητόδρομο. Υπενθυμίζεται ότι μετά από τον τραυματισμό του Δημοσθένους από πυροβολισμούς που δέχθηκε σε δρόμο κοντά στην οικία του, καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο όπου τον μετέφερε ο γιος του, προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το όχημα του Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί γύρω στις 09.00πμ στον δρόμο Τσιρείου. Το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Δείτε εικόνες από το κυκλοφοριακό κομφούζιο:

Μέρος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου είχε κλείσει, στο πλαίσιο διερεύνησης του φόνου.

Όπως αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Εικόνες από τη μεταφορά του οχήματος από την Αστυνομία