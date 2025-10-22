Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Tatiana Baturina, 27 ετών, από τη Ρωσία, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στη Λεμεσό, από τις 15/10/2025.

Η 27χρονη περιγράφεται ως μετρίου αναστήματος, με ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Δείτε εικόνα: