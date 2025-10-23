Συναφερμός από την Αστυνομία, καθώς η MARIAM BARNA, 16 ετών από το Αφγανιστάν, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από χθες 22/10/2025.

Η 16χρονη περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60 μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά. Πριν από την εξαφάνιση της, η 16χρονη φορούσε μπλε κοντομάνικη φανέλα, παντελόνι τζιν χρώματος μπλε, άσπρα παπούτσια ενώ κρατούσε και φούτερ χρώματος πράσινου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.