Σε κακόβουλη ενέργεια οφείλεται τελικά η φωτιά που ξέσπασε στις 2.10 τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/10) σε διπλοκάμπινο αυτοκίνητο 50χρονου στη Λάρνακα. Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό γκαράζ, σε οικόπεδο έναντι της οικίας του 50χρονου, ο οποίος είναι οικοδόμος.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όπως διαπιστώθηκε ξεκίνησε από το μπροστινό μέρος του οχήματος, από τον χώρο της μηχανής και ακολούθως επεκτάθηκε στα μπροστινά καθίσματα.

Η σκηνή αποκλείστηκε και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, ανάμεσά τους κι ένα παγούρι το οποίο περιείχε εύφλεκτη ύλη, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας εξέτασαν, με το πρώτο φως της ημέρας ,τη σκηνή και διαπίστωσαν πως η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, αφού εντοπίστηκαν δύο εστίες καθώς και εύφλεκτη ύλη.

Στην κατάθεσή του ο παραπονούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ανέφερε πως δεν υποψιάζεται κανένα. Το όχημα αξίας 3.500 ευρώ υπέστη εκτεταμένες ζημιές.