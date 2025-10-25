Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας, διενεργήθηκε χθες το απόγευμα έρευνα στην οικία 23χρονου στη Λεμεσό.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε αριθμός πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, τα οποία κατασχέθηκαν για τη διενέργεια εξετάσεων.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, ένα ΔΟΚΟ και έντεκα πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου, για τα οποία ο 23χρονος έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Επίσης, εντοπίστηκαν και άλλα πυροβόλα όπλα, τα οποία ο 23χρονος φαίνεται να κατέχει νόμιμα.

Εναντίον του 23χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.