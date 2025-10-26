Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 23 ετών, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, αδικήματα που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, διαπράχθηκαν στις 04 Ιουνίου, 2025, στη Λεμεσό. Την υπόθεση διερευνά Το ΤΑΕ Λεμεσού.

Ο 23χρονος ύποπτος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Ιουνίου, 2025 και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Για την ίδια υπόθεση, η Αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί άλλο ένα ύποπτο πρόσωπο. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 31 ετών.

Φωτογραφίες και τα στοιχεία του 23χρονου ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς και του 31χρονου ο οποίος καταζητείται, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία την Τετάρτη, 11 Ιουνίου, 2025, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονου, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας του, αριθμημένη ως η φωτογραφία 1, καθώς και των προσωπικών του στοιχείων είναι αχρείαστη.