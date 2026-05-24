Πέραν των 2.000 μελών της Αστυνομίας εργάζονται σήμερα γα την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Οπως είχε αναφερθεί από τον Κλάδο Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για επιτήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και για την αστυνόμευση διάφορων σημείων.

Από το πρωί λειτουργεί το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων στη Λευκωσία για τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων σε παγκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και στις άλλες πόλεις επαρχιακά κέντρα επιχειρήσεων.

Μέλη της Αστυνομίας στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν, ενώ υπάρχουν και μηχανοκίνητα περίπολα, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία ομαλά, με τάξη και ασφάλεια.

