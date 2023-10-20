Οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω τη μεθεπόμενη Κυριακή, 29 Οκτωβρίου στις 4:00 το πρωί.

Η περίοδος θερινής ώρας τερματίζεται βάσει διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021, το οποίο προβλέπει την εξάμηνη αλλαγή της ώρας μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε στο philenews λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε το 2018, το οποίο πραγματευόταν την κατάργηση της αλλαγής ώρας.

Πέραν από τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το ψήφισμα, αρκετά κράτη μέλη δεν συμφώνησαν καθώς δεν υπήρξε επαρκής ανάλυση του αντίκτυπου της πρότασης. Τελικά, ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έκτοτε δεν υπήρξε καμία σχετική εξέλιξη.