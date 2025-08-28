Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διαμέρισμα στην Λευκωσία, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί η πολυκατοικία για να μην κινδυνέψουν οι ένοικοι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 1:35 σε διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, έγινε εκκένωση της πολυκατοικίας και δεν κινδύνευσε κανείς από τους ενοίκους του κτηρίου.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.