Πληροφορίες και για δεύτερο ελλείπον πρόσωπο αναζητεί η Αστυνομία Κύπρου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου ο Στέλιος Δημητρίου, 46 ετών, από τη Λάρνακα, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία από σήμερα το απόγευμα.

Ο 46χρονος περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80μ. περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Αγνοείται και 37χρονος από την Πάφο

Να υπενθυμίσουμε πως η Αστυνομία λίγη ώρα πριν είχε δημοσιοποιήσει πως ο Νικόλας Κελασίδη, 37 ετών, κάτοικος Πάφου απουσιάζει από τον χώρο της διαμονής του, από το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο 37χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,75 μέτρων, με άσπρα κοντά μαλλιά.

Η Αστυνομία παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26806021, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.