Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών παρουσίασε σήμερα το έργο της για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα στοιχεία αποτελούν σημαντικούς δείκτες των εξελίξεων που καταγράφονται στην παράνομη αγορά ναρκωτικών.

Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των ερευνών της ΥΚΑΝ κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους καταδεικνύουν ότι η μάχη κατά των ναρκωτικών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα.

Κατασχέσεις ΥΚΑΝ – Α’ Εξάμηνο 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τα είδη όσο και ως προς τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Κύρια Συμπεράσματα

Κοκαΐνη: Καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, από περίπου 30,2 κιλά το 2025 σε 71,5 κιλά το 2026, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 130%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την αυξημένη προσπάθεια διακίνησης της συγκεκριμένης ουσίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ στον εντοπισμό της.

Μεθαμφεταμίνη: Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν από 461 γραμμάρια σε περισσότερο από 2,3 κιλά, γεγονός που επιβεβαιώνει την παρουσία ισχυρών συνθετικών ναρκωτικών στην κυπριακή αγορά.

Ρητίνη Κάνναβης: Ενώ το 2025 είχαν κατασχεθεί μόλις 583 γραμμάρια, το 2026 οι κατασχέσεις ξεπέρασαν τα 47,5 κιλά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση.

Κάνναβη: Παρότι οι κατασχεθείσες ποσότητες παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το 2025 (244 κιλά έναντι 511 κιλών), οι ποσότητες παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες και επιβεβαιώνουν ότι η κάνναβη εξακολουθεί να αποτελεί το πιο διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στην Κύπρο.

Υποθέσεις ΥΚΑΝ: Μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026 διερευνήθηκαν 539 υποθέσεις, έναντι 562 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αριθμός που παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερη σημασία και ταυτόχρονα ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση νέων ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν για πρώτη φορά σημαντικές ποσότητες ουσιών όπως:

1,5 κιλό και 993 εμποτισμένα φύλλα Α4 με συνθετικό κανναβινοειδές MDMB-4EN-PINACA, καθώς και 1.121 δισκία Captagon.

31,5 κιλά η Μήκων Υπνοφόρος, γνωστή για την παραγωγή οπιούχων ουσιών

1 κιλό Kief, το οποίο αποτελεί συμπυκνωμένο προϊόν κάνναβης, υψηλής δραστικότητας

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μόνο κατά τις τελευταίες ημέρες κατασχέθηκαν πέραν των 30 κιλών παπαρούνας οπιούχων και Kief, ενώ συνελήφθησαν δέκα πρόσωπα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Οι εξετάσεις και οι έρευνες για τον εντοπισμό παρόμοιων ουσιών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Οι ουσίες αυτές είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά επικίνδυνες, ενώ ορισμένες από αυτές είναι σχετικά νέες στην ευρωπαϊκή αγορά και οι επιπτώσεις τους στην υγεία των χρηστών δεν είναι πάντοτε πλήρως γνωστές.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα εντοπίζονται ολοένα και νέα είδη ναρκωτικών στη χώρα μας. Τα εγκληματικά δίκτυα αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους και νέες ουσίες για να διοχετεύσουν στην παράνομη αγορά. Ωστόσο, οι πρόσφατες μεγάλες κατασχέσεις καταδεικνύουν την ετοιμότητα, την επαγρύπνηση και την αποφασιστικότητα της ΥΚΑΝ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε νέα απειλή.

Δέσμευση περιουσίας πέραν των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Πέραν των συλλήψεων και των κατασχέσεων ναρκωτικών ουσιών, ιδιαίτερη σημασία έχει το οικονομικό πλήγμα που επιφέρεται στο οργανωμένο έγκλημα και τους διακινητές ναρκωτικών. Γι’ αυτό η δράση της ΥΚΑΝ δεν περιορίζεται μόνο στην αποτροπή της διακίνησης ουσιών, αλλά επεκτείνεται και στον εντοπισμό και τη δέσμευση παράνομων εσόδων και περιουσίας που προκύπτουν από αυτή τη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης κάθε υπόθεσης ναρκωτικών, όπου προκύπτουν στοιχεία ή εύλογες υποψίες ότι άτομα έχουν αποκομίσει οφέλη ή έσοδα από την εμπορία ναρκωτικών, η ΥΚΑΝ (σε συνεργασία και με την ΜΟΚΑΣ) προβαίνει και σε Οικονομική Έρευνα.

Από τις έρευνες αυτές, έχουμε προχωρήσει από το 2020 μέχρι και το τέλος του 2025 στη δήμευση ή τη δέσμευση περιουσίας, που υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για το 2025 η αξία της περιουσίας αυτής ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.