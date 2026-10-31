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Νέο περιστατικό εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του 60χρονου Ουκρανού επιχειρηματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, μετά την κακόβουλη πρόκληση φωτιάς σε εστιατόριό του στη Μαρίνα Λεμεσού Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε βάρος του μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, καθώς στις 16 Σεπτεμβρίου άγνωστοι είχαν ρίξει πυροβολισμούς εναντίον κτηρίου στη Λινόπετρα, όπου στεγάζονται εταιρείες του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5:15 τα ξημερώματα στο εστιατόριο, ιδιοκτησίας του 60χρονου και σύμφωνα με τις εξετάσεις τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στην προθήκη του καταστήματος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, γύρω στις 5:15 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε εστιατόριο στην περιοχή της Μαρίνας. Αμέσως κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, τα οποία μετέβησαν στη σκηνή και απέκλεισαν την περιοχή.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης. Οι εξετάσεις στη σκηνή συνεχίζονται, με σκοπό την εξασφάλιση μαρτυρίας και στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Ο κ. Κυριάκου επιβεβαίωσε ότι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος εγκληματικής ενέργειας. Υπογράμμιζε ότι κατά τη διερεύνηση της προηγούμενης υπόθεσης ο επιχειρηματίας είχε προβάλει ισχυρισμούς ότι δεχόταν απειλές, τις οποίες είχε συνδέσει με διαφορές που φέρεται να είχε με συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι ισχυρισμοί του διερευνήθηκαν από την Αστυνομία, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψει θετικό αποτέλεσμα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται.

Σε σχέση με τη νέα επίθεση, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι αναμένεται να ληφθεί νέα κατάθεση από τον επιχειρηματία, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξαν πρόσφατες απειλές ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι έχουν εξασφαλιστεί σχετικά πλάνα, τα οποία αξιολογούνται από τους ανακριτές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, καθώς και κατά πόσο η νέα επίθεση στο εστιατόριο συνδέεται με την προηγούμενη υπόθεση των πυροβολισμών.