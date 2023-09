Το πιστοποιητικό διάκρισης του δικτύου «Παραλιών χωρίς πλαστικά», εξασφάλισε και επίσημα το Σάββατο η παραλία «Αρμονία», του κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του έργου «Keep Our Sand and Sea Plastic Free, Destination Zero Plastic in Cyprus», του TUI Care Foundation και του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου (CSTI).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην παραλία, η οποία περιλάμβανε ζωντανές ραδιοφωνικές συνδέσεις, διαγωνισμούς σχετικά με την πλαστική ρύπανση, εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης πλαστικών, μουσική και διασκέδαση.

Το σήμα διάκρισης «Παραλιών χωρίς πλαστικά», παρέλαβε ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, Πάμπος Χαραλάμπους, εκφράζοντας την ικανοποίηση του και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή τους τουρίστες, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους κατοίκους, να υλοποιήσουν δράσεις για μείωση της κατανάλωσης του πλαστικού μιας χρήσης στις παράκτιες περιοχές, ώστε να καταλήγει λιγότερο πλαστικό στη θάλασσα, μειώνοντας έτσι την πλαστική ρύπανση.

Μερικές από τις διευκολύνσεις που τοποθετήθηκαν στην παραλία είναι η τοποθέτηση ψύκτη νερού που προσφέρει δωρεάν παγωμένο και φιλτραρισμένο νερό, σημείο καπνιστών, έργο τέχνης φτιαγμένο από 300 πλαστικά πώματα που φτιάχτηκε από μαθητές του λυκείου Πέτρου και Παύλου, ενημερωτικές πινακίδες και άλλα.

Οι διευκολύνσεις στην παραλία υλοποιήθηκαν με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Andrey & Julia Dashin’s και την στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του Cyprus Environment Foundation και του Κοινοτικού Συμβουλίου Άγιου Τύχωνα.

ΚΥΠΕ