Υπερχείλισε το φράγμα της Αργάκας σήμερα το πρωί της Δευτέρας γύρω στις 08:30, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως το φράγμα της Αργάκας είναι χωρητικότητας 990 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, προσθέτοντας πως από την κατηγορία των μεγάλων φραγμάτων είναι το πιο μικρό. Το φράγμα αποτελεί υποδομή του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς και ο σκοπός της χρήσης του είναι για άρδευση, πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα ανέφερε πως «επειδή είναι κομμάτι του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς δουλεύει σε συνδυασμό με το φράγμα της Ευρέτου, της Αγίας Μαρίνας και του Πωμού».

Κληθείς να σχολιάσει τις βροχές των τελευταίων ημερών στην επαρχία Πάφου, ο κ. Κασιουλής είπε πως κάθε βροχόπτωση είναι ευεργετική γιατί τα αποθέματα στα φράγματα παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι αυξανόμενες ανάγκες, όπως είπε, επιβάλλουν την ανάγκη για ορθολογιστική διαχείριση του νερού.

Πρόσθεσε ακόμη πως η εισροή νερού στα φράγματα δεν συνεπάγεται απεριόριστη ή αλόγιστη κατανάλωση, αναφέροντας πως σ’ αυτό καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες χρήσεις του νερού. Δεν μπορεί να εφησυχαστούμε, είπε, παρά το γεγονός ότι έχει υπερχειλίσει το φράγμα του Πωμού νωρίτερα και το φράγμα της Αργάκας. Αυτές οι υπερχειλίσεις, συμπλήρωσε, δεν δημιουργούν συνθήκες εφησυχασμού σε καμία περίπτωση, κατέληξε.

ΚΥΠΕ