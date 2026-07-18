Η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει καμία αξία, ούτε αξιοπιστία», επεσήμανε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στην παραβίαση του μνημονίου κατανόησης.

Ειδικότερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε γραπτή δήλωση με την οποία επιτέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τον “Μεγάλο Σατανά” απέναντι στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των ΗΠΑ απέδειξαν για ακόμη μία φορά σε όλους πόσο χωρίς αξία και αξιοπιστία είναι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ και ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής», ανέφερε.

«Σήμερα ο “Μεγάλος Σατανάς” αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο, χωρίς μάσκα, ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκληματικότητας και παραβίασης δεσμεύσεων να αποτελέσει ακόμη μία απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ψεύτικες, παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές», πρόσθεσε.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι «τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να ανάψει τη φωτιά του πολέμου και να υποστεί ακόμη μεγαλύτερο κόστος και βαθύτερη ταπείνωση, πρέπει να γνωρίζει ότι ο ιρανικός λαός και ο Άξονας της Αντίστασης έχουν γι’ αυτόν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο ηρωισμός των μαχητών του Ισλάμ και το θάρρος των κατοίκων της νότιας περιοχής τις τελευταίες ημέρες αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτού».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η άμυνα της χώρας.

skai.gr