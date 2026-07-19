Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη αλλά και κρίσιμη.

Ζούμε στην εποχή των μεγάλων ανατροπών. Η πίστη στα μεγάλα ιδανικά και στις πανανθρώπινες αξίες της φυλής άρχισαν να ξεθωριάζουν. Βρίσκονται υπό συνεχή διωγμό, όπως υπό διωγμό βρίσκονται και οι κοινωνικές αλλά και οι πνευματικές κατακτήσεις.

Δυστυχώς η εποχή μας κατρακυλά σαν βράχος στον γκρεμό της απιστίας. Η κοινωνία αιμορραγεί επικίνδυνα. Ζούμε στη σημερινή άγρια και ταραγμένη εποχή της παραφροσύνης, της αυθαιρεσίας, της αναξιοκρατίας. Η διαπλοκή και το βόλεμα έγιναν τρόπος ζωής. Επικρατεί η κομματοκρατία σε πάρα πολλά επίπεδα.

Οι θεσμοί στην Κύπρο βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. Βρίσκονται σε κρίση που προσβάλει τους έντιμους πολίτες και οδηγεί το κράτος σε σοβαρή και επικίνδυνη ανυποληψία. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η δικαιοσύνη νοσεί και δεν αποδίδεται ποτέ στην ώρα της. Το θέμα αυτό χρονίζει. Η διαφθορά έγινε τρόπος ζωής και γι’ αυτούς που την υπηρετούν και γι’ αυτούς που την ανέχονται.

Η πυραμίδα των αξιών έχει ανατραπεί εδώ και αρκετό καιρό. Στην κορυφή της βρίσκονται οι ανίκανοι και οι γλείφτες και στη βάση έσπρωξαν τους έντιμους και τους ικανούς. Ο παραλογισμός των ανίκανων που είναι ικανοί για όλα φαίνεται ότι επικρατεί παντού. Σήμερα πλεονάζει η αυθαιρεσία και η κακοδιαχείριση.

Χάθηκε από τη ζωή μας το μέτρο.

Χρειάζεται αλλαγή και αντίσταση. Χρειάζεται όραμα και πίστη που θα οδηγεί σε προοπτική και αποτέλεσμα. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού γυρίζει πλέον την πλάτη στην πολιτική. Απέχει από εκλογές και θεωρεί χάσιμο χρόνου την ενασχόληση με τα κοινά. Αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και αλλού.

Οι πολιτικοί αναζητούν το λάθος και προβληματίζονται, πλην όμως φαίνεται ότι οι πολίτες, (πιο προβληματισμένοι και πιο υποψιασμένοι), τους έχουν προσπεράσει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

Οι περισσότεροι πολιτικοί εδώ και αρκετά χρόνια άλλα λένε δημοσίως και άλλα κάνουν στην πράξη, είτε στο επίπεδο της Κυβέρνησης είτε στο επίπεδο της βουλής. Έχουν δυστυχώς μετατρέψει τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα του πολιτικού λόγου, σε πολιτική της πλάκας και της ατάκας, γι’ αυτό η κοινωνία τους γυρίζει την πλάτη και απομακρύνεται από την κάλπη.

Οι έχοντες εξουσία κάποιες φορές δεν αντέχουν την κριτική και κυνηγούν τη διαφωνία. Η διαφωνία δεν είναι κατάρα, αλλά ευλογία και η κριτική αποτελεί το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Όποιος δεν αντέχει το οξυγόνο της τεκμηριωμένης κριτικής και διαφωνίας δεν μπορεί να έχει θέση στην πολιτική και στη δημόσια ζωή και καλά κάνει να αποσυρθεί στο σπίτι του.

Ζούμε σε μια εποχή έντονης υποκρισίας αλλά και ωχαδελφισμού. Αυτή την κατάσταση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, που δυστυχώς κληρονόμησε όλα τα πιο πάνω όπως κληρονόμησε και τους αερόσακους «Τακάτα», ηθελημένα ή άλλως πως προεκλογικά ανέβασε τον πήχη των προσδοκιών για πραγματική αλλαγή πολύ ψηλά. Αποτελεί την τελευταία ελπίδα και του τόπου και της κοινωνίας για να βάλει τάξη σ’ αυτό το διεφθαρμένο κράτος.

Ο Χριστοδουλίδης, που προεκλογικά έβλεπε (όπως ο ίδιος έλεγε) τους νέους στα μάτια και αγωνιούσε για το μέλλον τους, οφείλει να μπει μπροστά και να κάμει τομές και αλλαγές που θα καθαρίζουν τον στάβλο του Αυγεία. Τους επόμενους μήνες μέχρι τις προεδρικές του 2028 θα πρέπει να πάρει τον ταύρο της διαφθοράς από τα κέρατα. Να τον δαμάσει έναντι κάθε κόστους. Να το κάνει και να μην φοβηθεί γιατί οι νούσιμοι άνθρωποι σε αυτό τον τόπο που δεν είναι διεφθαρμένοι, δεν είναι λίγοι.

Αν ολιγωρήσει θα κριθεί με αυστηρότητα από την ιστορία. Αν η Βουλή και τα πολιτικά κόμματα δεν τον ακολουθήσουν, θα πληρώσουν σκληρό και ασήκωτο κόστος. Οι έντιμοι άνθρωποι σ’ αυτό τον ημικατεχόμενο τόπο (που δεν είναι λίγοι), βρίσκονται σε αναμονή…

Ίδωμεν…

Υ.Γ: Βιώσαμε μία προεκλογική περίοδο άχρωμη, άοσμη και ανούσια. Μια περίοδο με φθηνό πολιτικό λόγο που είχε κυρίως το στοιχείο μιας έντονης προσωπικής αντιπαράθεσης. Αισχρά πολιτικά έθιμα από το μαύρο μακρινό παρελθόν εμφανίστηκαν ξανά στην ημικατεχόμενη Κύπρο.

Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται. Γι’ αυτές τις συμπεριφορές και για τη φθηνή ποιότητα του πολιτικού λόγου τεράστιες ευθύνες έχουν και οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων.

* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος