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Στο επίκεντρο των ερευνών των γαλλικών Αρχών βρίσκονται δύο εμβληματικά ακίνητα στο Παρίσι, τα οποία συνδέονται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, στο πλαίσιο διερεύνησης της δράσης φερόμενου διεθνούς κυκλώματος εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών για λογαριασμό του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Παρισιού, την Τρίτη (10/11), στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο πολυτελές ξενοδοχείο Ritz και στη βίλα Ουίνδσορ. Πρόκειται για δύο από τα πλέον γνωστά ακίνητα της γαλλικής πρωτεύουσας, τα οποία είχαν συνδεθεί με την οικογένεια Αλ Φαγέντ.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου και αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που ξεκίνησε το 2025, με στόχο να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και του αδελφού του, Σαλάχ Αλ Φαγέντ.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στο πλαίσιο της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν επίσης κρατήσεις προσώπων για ανάκριση, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά μέσα, αναζητώντας στοιχεία για τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.

Οι αστυνομικές έρευνες δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι, καθώς πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες επιχειρήσεις και στο Castel Sainte-Thérèse, την πολυτελή έπαυλη που διατηρούσε παλαιότερα ο Αλ Φαγέντ στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα.



Τα πολυτελή ακίνητα όπου καταγγέλλονται περιστατικά κακοποίησης

Ο αιγυπτιακής καταγωγής επιχειρηματίας, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ιδιοκτήτης του διάσημου πολυκαταστήματος Harrods στο Λονδίνο, της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ και του ιστορικού ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσε ως κατοικία τη βίλα Ουίνδσορ, την πρώην βασιλική κατοικία της Βρετανίας στο δάσος της Βουλώνης, στο δυτικό Παρίσι. Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε μετατραπεί σε αγαπημένο τόπο διαμονής της οικογένειας Αλ Φαγέντ κατά τις επισκέψεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τόσο το Ritz όσο και η βίλα Ουίνδσορ έχουν αναφερθεί από γυναίκες που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Αλ Φαγέντ στους συγκεκριμένους χώρους.

Έρευνα για εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία και βιασμούς

Η Εισαγγελία του Παρισιού άρχισε το καλοκαίρι του 2025 έρευνα για εμπορία ανθρώπων υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, μαστροπεία και βιασμούς, με στόχο να διερευνηθούν οι καταγγελίες για οργανωμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πληροφορίες ότι το φερόμενο κύκλωμα είχε επεκτείνει τη δράση του και στη Γαλλία, με ιδιαίτερη αναφορά στο ξενοδοχείο Ritz και σε ακίνητα στη Γαλλική Ριβιέρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η γαλλική ειδική υπηρεσία καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων έχει ήδη λάβει καταθέσεις από τουλάχιστον πέντε γυναίκες που έχουν υποβάλει καταγγελίες.

protothema.gr