Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν έφαγε κατά λάθος παραισθησιογόνα μανιτάρια σε ένα πρόσφατο ταξίδι της στο Πεκίνο.

Η Γέλεν γευμάτισε σε ένα εστιατόριο που ονομάζεται In and Out και ειδικεύεται στο φαγητό από τη Γιουνάν, μια δημοφιλή τοπική κουζίνα από τμήμα της νοτιοδυτικής Κίνας που συνορεύει με το Βιετνάμ, το Λάος και τη Μιανμάρ.

Η επίσκεψή της εκεί έγινε γνωστή όταν ένας χρήστης της εφαρμογής Weibo έκανε σχετική δημοσίευση χρησιμοποιώντας το hashtag που μεταφράζεται ως «Το πρώτο γεύμα της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Γέλεν στο Πεκίνο είναι Yunannese». Έπειτα τα hashtag έγινε viral, σύμφωνα με τη Guardian.

Όταν ρωτήθηκε από το CNN για την «εμπειρία με τα μανιτάρια» που πυροδότησε φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενίσχυσε εντυπωσιακά την κίνηση στη συγκεκριμένη αλυσίδα εστιατορίων όπου δοκίμασε το τοπικό πιάτο jian shou qing, η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν οργάνωσε το γεύμα ούτε έκανε η ίδια την παραγγελία.

«Υπήρχε ένα νόστιμο πιάτο με μανιτάρια. Δεν γνώριζα ότι αυτά τα μανιτάρια είχαν παραισθησιογόνες ιδιότητες. Το έμαθα αργότερα», είπε. «Όλοι μας απολαύσαμε τα μανιτάρια, το εστιατόριο, και κανείς μας δεν αισθάνθηκε καμία αρνητική επίπτωση από την κατανάλωσή τους, τόνισε και πρόσθεσε ότι: «διάβασα πως αν τα μανιτάρια μαγειρευτούν σωστά, που είμαι σίγουρη ότι μαγειρεύτηκαν σωστά σε αυτό το πολύ καλό εστιατόριο, δεν έχουν καμία επίδραση».

Το πιάτο περιέχει τα μανιτάρια Lanmaoa asiatica, μέρη των οποίων γίνονται μπλε όταν μαλακώνουν ή κόβονται σε φέτες. Η αλυσίδα εστιατορίων που σερβίρει το συγκεκριμένο πιάτο είπε ότι η επίσκεψη της υπουργού Οικονομικών και η επιλογή της να φάει αυτό το πιάτο, έκανε πολλά υποκαταστήματα να ξεπουλήσουν μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τη Guardian.

