Η Ουκρανία θα είναι ικανή να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων, δήλωσε στο Reuters ένας Ουκρανός υπουργός ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της ουκρανικής βιομηχανίας μη επανδρωμένων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων, έπειτα από μια πρόσφατη σειρά θαλάσσιων επιδρομών.

«Θα υπάρξουν περισσότερα drones, περισσότερες επιθέσεις και λιγότερα ρωσικά πλοία. Αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε σε συνέντευξή του χθες, Παρασκευή, ο υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης Μιχαΐλο Φεντόροφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κοντά στην Κριμαία.

Αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις χρησιμοποιώντας θαλάσσια drones και πυραύλους εναντίον του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας μέσα και γύρω από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία.

Σε μια ένδειξη αυξανόμενης αυτοπεποίθησης, η Ουκρανία ανέλαβε πρόσφατα την ευθύνη για επιθέσεις στην Κριμαία, ενώ προηγουμένως δεν επιβεβαίωνε άμεσα την ανάμιξή της σε εκρήξεις σε στρατιωτικούς στόχους εκεί.

Η Ρωσία έχει αναγνωρίσει την πραγματοποίηση μιας ουκρανικής πυραυλικής επίθεσης που προκάλεσε ζημιές αυτή την εβδομάδα σ’ ένα πολεμικό πλοίο κι ένα υποβρύχιο, όμως λέει πως απέκρουσε όλες τις επιθέσεις από θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα.

Την Πέμπτη, ο Φεντόροφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα θολό βίντεο που φαίνεται να έχει τραβηχτεί από σκάφος που κατευθύνεται προς ένα πολύ μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο και ακολουθεί έκρηξη.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε πως η επίθεση ήταν έργο ουκρανικών συστημάτων τα οποία έχουν αγοραστεί με κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από κυβερνητική πλατφόρμα χρηματοδότησης από το κοινό και προορίζονταν για εξοπλισμούς που περιλαμβάνουν drones.

Ο Φεντόροφ είπε ακόμη πως η παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έχει αυξηθεί πάνω από το εκατονταπλάσιο το 2023 σε σχέση με πέρυσι. «Πιστεύω πως η αύξηση θα είναι γύρω στις 120 με 140 φορές μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, αν τη συγκρίνεις με την περυσινή».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ουκρανία δοκιμάζει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εντοπίζουν στόχους χιλιόμετρα μακριά και να καθοδηγούν drones προς αυτούς ακόμη κι αν οι εξωτερικές επικοινωνίες έχουν διακοπεί από μέτρα ηλεκτρονικού πολέμου.

«Χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα την τεχνολογία για να βρίσκουμε στόχους, όπως ακριβώς λειτουργεί το Lancet (ένα ρωσικό drone), ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ένας στόχος σε πλαίσιο ηλεκτρονικού πολέμου και να καταστραφεί».

«Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών, όμως μερικά drones που αγοράζουμε χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζουν στόχους. Σε ένα δάσος, μπορεί να εντοπίζει ένα στόχο και να αναγνωρίζει αν πρόκειται για άνθρωπο, άρμα μάχης ή κάποιο όχημα. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται δραστικά».

