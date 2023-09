Συναγερμός σήμανε στο Μπάκιγχαμ, τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς άνδρας που επιχείρησε να σκαρφαλώσει στο παλάτι συνελήφθη.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αστυνομίας, ο συλληθείς είναι γύρω στα 25 και προσήχθη από την αστυνομία για καταπάτηση προστατευμένης περιοχής.

A man has been arrested for 'trespassing' at Buckingham Palace after reportedly entering the Royal Mews in the early hours of this morning pic.twitter.com/ARk31GdSFl