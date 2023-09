Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν αεροσκάφος συνετρίβη στην Μπαρσέλους, τουριστική πόλη στη βραζιλιάνικη πολιτεία Αμαζόνας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Γουίλσον Λίμα.

Δώδεκα επιβάτες και δυο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ανέφερε ο κ. Λίμα μέσω X (του πρώην Twitter).

Lamento profundamente a morte dos 12 passageiros e dois tripulantes, vítimas do acidente de avião ocorrido neste sábado, em Barcelos. Nossas equipes estão atuando, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações.

Η Μπαρσέλους απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μανάους.

Retirada dos corpos do acidente com um avião em Barcelos AM pic.twitter.com/5DzDIGXYg1